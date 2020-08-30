Eda Taşpınar’dan kovboy şapkalı bikinili paylaşım

Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından tatilde çekildiği cesur paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Taşpınar, son olarak kovboy şapkalı bir fotoğrafını Instagram sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu.

Her yıl Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, corona virüsü sebebiyle bu planına geçici bir süre ara verdi. Corona virüsü nedeniyle yapılan kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu tatilde alan Eda Taşpınar, tatilinden paylaştığı görüntülerle takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

“İNSAN YAPIMI”



İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı’da tatilini sürdüren sosyetik güzel, Instagram sayfasından kovboy şapkalı ve bikinili bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu. Zamanını önemli kısmını spor yaparak geçiren Taşpınar, paylaştığı videoya ise: “Bayılana kadar squat yap, popon şekillenene kadar. Genetik değil insan yapımı tatlım.