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Edip Tepeli’nin gülümseten Ayşecan Tatari paylaşımı
Edip Tepeli’nin gülümseten Ayşecan Tatari paylaşımı
'Çocuklar Duymasın'ın Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Hamile olan Tatari'nin kendi gibi oyuncu eşi Edip Tepeli çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
Magazin 17 Mayıs 2020 - 15:22

Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift bebek bekliyor.

Sefirin Kızı dizisindeki Kavruk Ömer karakteriyle tanınan oyuncu Edip Tepeli sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı. Baba olmaya hazırlanan Tepeli eşi ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Tepeli paylaşıma “Kadere bak. İki ihtimalin var. Dünyaya ya Malatyalı bir kayısı tüccarı olarak ya full house bebesi olarak geleceksin” notunu ekledi.

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