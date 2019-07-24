Edvina Sponza kimdir, nereli, kaç yaşında?

Uzun bir süredir devam eden boşanma davası geçtiğimiz aylarda sonuçlanan İbrahim Kutluay adının anıldığı Edvina Sponza ile ilk kez görüntülendi. Peki İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Peki Edvina Sponza kimdir? Edvina Sponza kaç yaşında ve nereli?

Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay birlikteliğinin sonra Sponza merak edilen isimler arasında yer aldı. Edvina Sponza özel hayatı ile magazin dünyasının çok konuşulanlarından. Peki kimdir Edvina Sponza? İşte detaylar…

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 İzmir doğumlu olan Edvina Sponza İtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir’de dünyaya geldi. İlk öğretimini İtalya okulunda tamamlandı. Üniversiteye kadar olan eğitimini ise İzmir Özel Türk Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Boğaziçi Psikloji mezunu.

Bir dönem reklam sektöründe kalem oynatan Edvina Sponza 2015 yılında yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 2001 yılında evlenen çift 2012 yılında boşandı. 2003 yılında Lal, 2005’te Ege ve 2010 yılında da Yaz isimli üç çocukları oldu. ‘Mimozalar ve Lor Peyniri’ isimli bir kitabı bulunuyor.