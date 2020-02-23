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Elif Erol’dan eski eltisi Gülben Ergen’e gönderme
Elif Erol’dan eski eltisi Gülben Ergen’e gönderme
BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Bayi Toplantısı filmi galasına katılan oyuncu Elif Erol burada kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Erol'un eski eltisi Gülben Ergen'e yaptığı gönderme de dikkat çekti.
Magazin 23 Şubat 2020 - 09:43

Erol, bir zamanlar elti olduğu Belçim Bilgin ve Gülben Ergen ile aralarının nasıl olduğu sorusuna sadece “Belçim Bilgin ile aram çok iyi kendisini severim arkadaşımdır, çocuklarımız görüşüyor, bir tanesi ile de zaten konuşmuyorum görüşmüyorum” yanıtını verdi.

Ardından ısrarla tekrar Gülben Ergen'le aranız nasıl sorusu üzerine gülerek “Pardon o kim tanımıyorum, teşekkür ederim arkadaşlar” yanıtını verdi. Elif Erol’un bu sözleri röportaja damga vurdu.

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