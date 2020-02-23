Elif Erol’dan eski eltisi Gülben Ergen’e gönderme
Erol, bir zamanlar elti olduğu Belçim Bilgin ve Gülben Ergen ile aralarının nasıl olduğu sorusuna sadece “Belçim Bilgin ile aram çok iyi kendisini severim arkadaşımdır, çocuklarımız görüşüyor, bir tanesi ile de zaten konuşmuyorum görüşmüyorum” yanıtını verdi.
Ardından ısrarla tekrar Gülben Ergen'le aranız nasıl sorusu üzerine gülerek “Pardon o kim tanımıyorum, teşekkür ederim arkadaşlar” yanıtını verdi. Elif Erol’un bu sözleri röportaja damga vurdu.