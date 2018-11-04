Elimi Bırakma 16. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Kadir Cenk’ten ne istiyor? (Elimi Bırakma 15. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 15. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir’in oyunu ile Azra kaçırılmaktan kurtuluyor. Cenk ile geçmişten bir hesaplaşması olan Kadir ikinci darbesini Melis üzerinden indirmeye hazırlanıyor. Azra babasının ölümü ile ilgili çok çarpıcı bilgilere ulaşıyor. Feride Hanım Mert’in kaçırılması ile ilgili önemli bilgilere ulaşıyor. Ayrıca Sumru’nun kafası cezaevinden çıkan eski eşi ile belada. Peki Elimi Bırakma 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

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Elimi Bırakma 15. son bölüm bu akşam TRT1'de yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma son bölümde; Feride Hanım Mert'in kaybolması ile ilgili olarak önemli bilgiler ulaşıyor. Meryem'in Fatma ile beraber yaşaması ve evlerinde bir çocuğu misafir ettikleri gibi bir çok şey öğreniyor. Azra kaçırılmaktan son anda kurtuluyor. Aslında tüm bu yaşananlar Kadir'in planının bir parçası. Kadir, Cenk'ten öç almak istiyor. Bu nedenle Melis'e yakınlaşmaya çalışıyor. Azra babasının ölümü ile ilgili Çetin adında bir gençten çok çarpıcı bilgilere ulaşıyor. Cenk de onu bir an bile yalnız bırakmıyor. Azra babasının ölümü ile ilgili dava açmak istiyor. Ayrıca Tarık, Azra'ya olan duygularını açıyor ama Azra onu reddediyor. Haberimizden 15. Son Bölümde yaşananları ve 16. Yeni Bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 16. Yeni Bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 15. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra kurtuluyor. Aslında kaçırılmıyor. Kadir, Azra'yı kurtarıp Cenk'e götürüyor. Azra çok korkuyor. Kadir olay hakkında polise gitmemeleri için bir yalan uyduruyor sonra da Cenk'in arabasını kendi tamirhanesine gönderiyor. Kadir bu oyunu ile Cenk ve Azra'ya yakınlaşmayı başarıyor.

ELİMİ BIRAKMA SONBÖLÜM İZLE

FERİDE HANIM MERT'İN KAÇIRILMASINI ARAŞTIRIYOR

Feride, Meryem'in yalan söylediğini anlıyor. Hüsniye, Meryem'in Mert'in fotoğrafını gördüğünü eğer bilse söyleyeceğini anlatıyor. Sonra da Meryem'in Mert'in benzeyen birini gördüğünü söylüyor. Feride bir şeylerden şüpheleniyor ve Meryem'le konuşmaya gidiyor. Ancak Meryem'i evde bulamıyor. Meryem'in komşusu Fatma'nın da o evde kaldığını ve bir çocuğu evlerinde misafir ettiklerini söylüyor. Feride Hanım, Hüsniye'nin yanına dönüyor ve Meryem'I bulamadığını söylüyor. Bu sırada Hüsniye fenalaşıyor. Feride telaşla şoförünü çağırıyor ama Hüsniye kendine geliyor.

SUMRU MERT'E TAHAMMÜL ETMEKTE ZORLANIYOR

Mert, Sumru'nun evinde boya yapıyor. Masayı boyadığı için Sumru çıldırıyor. Mert yapmamasını istiyor. Sumru kendini toparlayıp Mert'i sakinleştiriyor.

KADİR CENK'TEN NE İSTİYOR

Kadir bir mektup okuyor. Cenk'in okuldan bir kız arkadaşı tarafından yazılmış. Ece adındaki bu kız o dönemde Cenk'in gidişi ile yaşadığı travmayı anlatıyor. Kadir bu mektubu okuyup adeta kriz geçiriyor. Cenk'in arabasının camlarını indiriyor. Kendi kendine Cenk'i bir gün değil her gün öldüreceğini söylüyor.

SUMRU'NUN ESKİ KOCASI CEZAEVİNDEN ÇIKIYOR

Sumru'un eski kocası Burhan ortaya çıkıyor. Sumru'dan para istiyor. Mert'le konuşup Sumru'nun maddi durumunun iyi olduğunu duyunca kafenin kasasından para alıyor. Hülya da bu anı görüyor. Sumru, Burhan'ın cezaevinden yeni çıktığını ve pislik yaptığını söylüyor. Hülya onu cezaevinden çıkmış biri ile muhatap ettiği için kızıyor. Sumru her şeyi düzelteceğine söz veriyor.

Azra, babasının ölümünü araştırıyor. Cenk de onu yalnız bırakmıyor. Çetin ile buluşmaya gidiyor. Azra'nın babası Kemal'in biriyle ile boğaz boğaza kavga ettiğini söylüyor. Ayrıca kaza olduğuna inanmama konusunda da patlama öncesi birinin kontrole geldiğini ve Mesut'un muhatap olduğunu söylüyor. Azra da dava açmaya hazırlanıyor. Çetin de Azra'nın babasına olan sevgisinden dolayı ona destek olacağını söylüyor.

AZRA TARIK'I REDDEDİYOR

Tarık, Azra'yı ziyarete gidiyor. Mert ile ona yeni bir hayat verebileceğini söylüyor. Azra geçiştirmek isteyince aşkının büyüklüğünden söz ediyor. Ancak Azra, Cenk'i ne kadar çok sevdiğini söylemek zorunda kalıyor. Cenk de bu anları gözleri ile görüyor. Tarık, Azra ile konuşmasından sonra babasına gidiyor. Kendini ne kadar küçük hissettiğini anlatıyor. Özellikle de Azra'nın Cenk'i sevdiğini söylemesi ona çok koyuyor. Tarık son şansını da kaybettiğini düşünüyor. Ayrıca Cenk'e Azra'yı seviyorum demediği için de kendini suçluyor. Ulvi bildik tavırları ile oğluna hiçbir şeyin bitmediğini söylüyor. Ona sunduğu imkanları kullanması konusunda oğlunu dolduruyor.

KADİR'İN HEDEFİNDE MELİS VAR

Melis arkadaşının doğum günü partisine gidiyor. Son yaşadıklarından sonra kalbi kırık da olsa annesinin ısrarına karşı koyamıyor. Kadir de o partide ve hedefinde Melis var. Hatta Melis'i öyle bir gözüne kestiriyor ki diğer kızların dikkatini çekiyor.