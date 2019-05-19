Azra ölümle burun buruna! Elimi Bırakma 42. bölüm fragmanı yayınlandı… (Elimi Bırakma 41. Son bölüm izle)

Elimi Bırakma 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Azra'yı arayan Cenk onu boynuna bıçak dayanmış halde buluyor. Elimi Bırakma dizisi 41. son bölümde ise; Büyük aşk yaşayan Azra ile Cenk yollarını ayırıyor. Ayrılığın ardından büyük üzüntü yaşayan Azra'nın yüreği paramparça oluyor. Burhan, Cansu ve Azra'yı kaçırıyor. İkisininde elleri kolları bağlı iken Cansu, Azra'nın babasını öldürenin Burhan olduğunu açıklıyor. İşte son bölümde yaşananlar ve 41. Bölüm izleme linki...

ELİMİ BIRAKMA 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Elimi Bırakma 41. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; Cansu, babasına hayal kırıklığı olduğunu söylüyor. Serap, Sumru ile restorandaki kavgayı internette yayınlayanın annesi olduğunu açıklıyor. Serap ve Cenk büyük şaşkınlık yaşıyor. Burhan, Cansu ve Azra’yı kaçırıyor. İkisininde elleri kolları bağlı iken Cansu, Azra’nın babasını öldürenin Burhan olduğunu açıklıyor. Elimi Bırakma son bölümde başka neler oldu?

ELİMİ BIRAKMA 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

Cansu babası ile ilgili gerçeği öğrenince polise ihbar etmeye karar verir. Ancak beklemediği şekilde gelişen olaylar Cansu’yu iyice çıkmaza sokar. Burhan, Cansu ve Azra’yı kaçırıyor. İkisininde elleri kolları bağlı iken Cansu, Azra’nın babasını öldürenin Burhan olduğunu açıklıyor.

Birbirlerine büyük aşkla bağlı olan Azra ve Cenk, miras meselesi açılınca birbirleriyle büyük bir kavga yaşar. Üzülen Azra, Cenk’i arkasında bırakıp çekip gidiyor. Cenk'in Azra'yla ilgili yapacağı hamle, her ikisinin de geleceğine etki edecek niteliktedir.

Zerrin yaptıklarının ortaya çıkmaması için çabalasa da hiçbir şey doğruların anlaşılması için engel olamayacak. Serap uzun düşüncelerin ardından vicdan ve sağduyusunun sesinin dinleyerek annesiyle ilgili gerçekleri anlatmaya karar verir. Zerrin'in kaderi Cenk'in vereceği karara bağlıdır artık.