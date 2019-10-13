Elimi Bırakma 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 49. son bölüm izle

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Feride kimseyi dinlemeyecektir artık, soru da sormayacaktır. Serap onu durdurmak için, panikle Azra'nın hamile olduğunu söyler…Azra ve Cenk artık daha fazla sürdüremeyecekleri bir oyunun içindedir. Bu hamilelik yalanı onları ya yeniden bir araya getirecek ya da ipleri tamamen koparacaktır. Sumru ve Barış ise bu yeni gelişmeleri duymakta gecikmez. Sumru hemen harekete geçerken Cenk'in onu durdurmak için kimsenin aklına gelmeyecek başka bir planı vardır.

ELİMİ BIRAKMA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 49. SON BÖLÜM İZLE

Tüm bunlar olurken hiç beklemedik bir şey olur. Şirin evde öyle bir şey bulur ki, bu da Feride'yi hem her şeyin sonunu getirecek hem de yeni bir başlangıca sebep olacak büyük bir kararın eşiğine getirir…

Barış'la Cenk arasındaki restleşme, Azra'nın hayalindeki işi aslında Cenk'in ayarladığını öğrenmesine neden olur… Bu olay, Azra ve Cenk arasındaki dengeleri değiştirecektir. Ama o sırada herkesin son bir yılını yeniden sorgulayacağı büyük bir gelişme olur… Cenk'in yaptığı kazaya müdahil olan, başka birinin daha varlığı ortaya çıkar. Bu kişi hiçbirinin tahmin edemeyeceği kadar yakınlarındadır…

Tüm bunlar olurken, Feride kendisinden bir şeyler saklandığına iyice emin olur ve gerçekleri öğrenmek için harekete geçer… Sumru ise hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir…

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk’in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma’nın yapımcılığını Üs Yapım – Süreyya Yaşar Önal, yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş yaparken. dizinin senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Başrollerini ise Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.