Emina Jahovic onun için gözyaşı dökmüştü

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic dün akşam saatlerinde rahatsızlanan köpeği için apar topar veterinere taşınmış ve köpeği Lola için döktüğü gözyaşları kendisini takip eden muhabirler tarafından görüntülenmişti.

Emina, veteriner dönüşü köpeği Lola ile çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı. Köpeğinin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Emina Jahovic onun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Jahovic’in çok değer verdiği köpeği Lola’yla ilgili paylaşımına eski eşi Mustafa Sandal da kayıtsız kalmazken genç kadın şunları yazdı:

“Çok karmaşık hastalıklarla geçen uzun bir mücadeleden sonra bebeğim Lola nihayet biraz daha iyi hissediyor. Bugün ilk gün… Hissettiklerim ümit ve sükunet… Bu kadar kavga ettiğini ve hayattan vazgeçmediğini görünce, kalbim eriyor. Zor durumlardan öğrenebileceğimiz çok şey var … hayvanlardan da öğrenebileceğimiz çok şey var ama en önemlisi asla sevgiden vazgeçmemektir”