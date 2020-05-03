Emina Jahovic’ten evlilik açıklaması

Sırp basını Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın yeniden evlenebileceğini de iddia etmiş ve bu haber Türkiye'de de büyük yankı uyandırmıştı.

Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirmeye başladı. Sırp basınının iddiasına göre iyi anlaştıklarını gören ikili tekrar evlenmeye karar verdi.

Herkesin gözü bu haberlerden sonra Emina Jahovic ve Mustafa Sandal ikilisine dönerken iddialarla ilgili ilk açıklama Emina’dan geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından hakkında ortaya atılan bu iddialarla ilgili yapılmış haberlerin görüntülerini paylaşan Emina bunların üzerinde de ingilizce olarak ‘Yalan haber’ notunu düştü ve böylelikle iddiayı ortaya atan Sırp medyasını da yalanlamış oldu.