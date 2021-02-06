Emrah’ın oğlu Tayfun: Babam beni engelledi

Emrah’ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün ‘Hayatın İçinden’ programına konuk oldu.

Geçen yıl verdiği bir röportajda “Babam bana Bursa’dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı. Ondan önce ‘İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım’ dedi. ‘İstemiyorum, ben annemle kalacağım’ dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti” diyen Çolak, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Çolak, “Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım” dedi.

“BAKAMIYORUM ÇÜNKÜ BENİ ENGELLEDİ”

Sunucuların “Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?” sorusuna Çolak, “Bakamıyorum çünkü beni engelledi” diye yanıt verdi.

“BİR ŞİŞE SÜT ALMADI”

Yayına telefonla bağlanan anne Ebru Çolak da “İmza atmaması için çok mücadele verdim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık. Oğlumun babasıyla kopma noktası tazminat davasını kazanmamdan sonra başladı. Bu çocuğu 10 yaşına kadar ben büyüttüm. Karşı taraf bir şişe süt almadı. Neredeydi bu adam!” diye konuştu.