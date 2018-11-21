Emre Belözoğlu: Allı pullu giyinmiyorum

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Mağazaları gezen çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Futbolcuların pahalı giyim tarzları hatırlatılan Belözoğlu, konuyla alakalı; “Normalde basit, düz giyinmeye çalışıyorum. Gençliğimizdeki gibi allı pullu giyinmiyorum. Özel bir marka tercihim yoktur. Marka takıntım da yoktur. Son dönemde Türkiye'de yetişmiş sade işler yapan tasarımcıları tercih ediyorum” şeklinde konuşurken jübilesini ne zaman yapacağı sorulunca ise; ”Jübile konuşmak için daha erken yedi sekiz ay var daha. Jübile daha çok duygusal geliyor bana. Yapabilir miyim bilmiyorum” dedi. Gürevin ise eşi için; Evet fazlasıyla duygusal” dedi.