Ender yine yaptı yapacağını! Yasak Elma 15. yeni bölüm fragmanı geldi! Yasak Elma 14. son bölüm izle…

Yasak Elma yeni sezona geçtiğimiz hafta başlamıştı. Yasak Elma 14. bölümde yeni bölümde Ender ile Sinan yeniden yakınlaşır. Yıldız, Şengül’ün parasını bulmak için çeşitli yollar dener. Alihan, Zeynep’i geri kazanmak için elinden geleni yapar. Peki Yasak Elma 15. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 14. bölüm izleme linki…

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Yasak Elma 14. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 14. yeni bölümde; Yıldız Defne'nin tuzağına düşer ve Şengül'ün parasını toparlamak için kararlıdır. Ender strateji değişikliğine gider. Zeynep, Alihan'a karşı atağa geçer. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 14. son bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Yasak Elma 15. Yeni bölümde Ender Sinan ile kaçacak mı? Alihan Zeynep'in inadını nasıl kıracak? Yıldız, yakayı ele vermeden Şengül'ün parasını ödeyebilecek mi? soruları yanıt bekliyor.

YASAK ELMA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender Sinan'la olan ilişkisini saklamak için Zehra'yı ikna etti. Zehra kocası ile Ender'e inanıp onların planına uyar. Ender, Zehra ile giden kötü ilişkisini düzeltmeyi başarır, Zehra babası Halit ile barışır. Yeni bölümde Halit, Yıldız'ı balayına götürür ve boşanmanın eşiğinden dönerler. Ender, Sinan ve Zehra ile yemek yerken Halit ile Yıldız'ın balayına gittiğini öğrenir. Ender Zehra'yı kandırmayı tamamen başarmıştır. Ancak kardeşi Ender ile Sinan'ın ilişkisinden şüphelenmeye başlamıştır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ALİHAN'IN VAZGEÇMEYE NİYETİ YOK

Alihan ile Zeynep karşı karşı gelirler. Alihan, Zeynep'in çalıştığı yeri satın alır ama Zeynep işten ayrılacağını söyler. Ancak Alihan'ın pes etmeye niyeti yoktur ve Zeynep'in kapısına dayanır. Yıldız'ın yorumu ise “Alihan'ın dilinde “seni seviyorum” demek, Zeynep'in çalıştığı iş yerini satın almak demek…” olur.

YILDIZ TUZAĞA DÜŞÜYOR

Yıldız, Defne ile tanışır ancak Yıldız onu çok sevmiştir. Yıldız o kadar çok sever ki Defne'yi sık sık görüşmeye başlarlar. Defne, Yıldız'ın aklını karıştırır ve para bulabilmek için ona çok tehlikeli bir yol sunar.

ENDER SİNAN'DAN KURTULUYOR

Ender ile Sinan yeniden yakınlaşmaya başlar. Ender Sinan'ın yanına gider. İki aşık kozlarını paylaşmaya başlarlar. Ender Zehra ile evliliğinin hesabını sorar. Sinan yurt dışına kaçmayı teklif eder. Ender Sinan'ın teklifini kabul eder, ama bakışları soru işareti yaratır.

Ender, Zehra'ya gidip Sinan'ın sevgilisi ise kaçma planları yaptığını söyler. Sinan'a gidip her şeyin farkındayım deyip ondan ayrıldığını açıklar. Ender Sinan'dan da kurtulmuştur. Final sahnesinde Yıldız ile Halit evde Zeynep ile Alihan'I beraber uyurken yakalar.