Enes Batur’dan evlilik açıklaması

Takipçileri bu haberlerin kısa bir süre sonra yeni bir film ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Batur’un bir oyunu olduğunu düşünürken, 1998 doğumlu Youtuber evliliğiyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Enes Batur gerçekten evlendiğini söyleyen paylaşımında 1990 doğumlu eşinin fotoğrafını ve ismini de paylaşmayı ihmal etmedi.

DAVETİYE FARKLI!

Ancak bu defa da Batur’un takipçileri genç adamın daha önce paylaştığı düğün davetiyesinde yazan ismin Tulu olduğunu ancak Batur’un oyuncu Damla Aslanalp ile nikah masasına oturduğunu söyledi. Üstelik Batur, Aslanalp ile birlikte yeni filminde de oynuyor. İşte Enes Batur’un evlilikle ilgili o satırları:

“21 yaşında yolun başındayım, hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım, yol arkadaşımı buldum. Acı tatlı günleri birer anı olarak geride bırakırken, umut ve sevgi dolu bir geleceğe ilk adımı atmış olmanın tarif edilmez mutluluğu içerisindeyim. Sonsuzluğun madalyası bir hayat arkadaşı.. Bu mutluluktan öte daha ne olabilir bilmiyorum. Sadece bu duygunun yaşanmadan tarif edilemeyeceğini biliyorum. Sizler ve diğerleri için tek temennim, bu mutluluğu yaşamaktan korkmayın. Unutmayın, hiç bir şey için erken, hiçbir şey için geç değildir…”