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Enis Arıkan karantinasını onun için bozdu!
Enis Arıkan karantinasını onun için bozdu!
Oyuncu Enis Arıkan sosyal medya hesabı üzerinden balkonuna düşen yaralı bir kuşun videosunu paylaştı ve takipçilerine ne yapması gerektiğini sordu.
Magazin 5 Nisan 2020 - 09:50

Renkli kişiliği ve yaptığı paylaşımlar ile kendisinden söz ettiren Enis Arıkan, bu defa takipçileriyle balkonuna düşen bir kuşla ilgili etkileşime geçti. Uçamadığını ve muhtemelen kanadının yaralandığını söylediği kuşla ilgili olarak ne yapması gerektiğini soran Arıkan, sonrasında kuşu yakaladı ve kedisinin kafesine koyarak onu veterinere götürdü.

 

Yaklaşık 20 gündür devam eden ev karantinasını balkonuna düşen kuş için bozduğunu söyleyen Arıkan, sonrasında bu kuşun Ebabil olduğunu söyledi ve yapılan tedavinin işe yaradığı müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.