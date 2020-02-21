Enver Akbaş kimdir? Enver Akbaş nereli ve kaç yaşında?

Enver Akbaş, 1986 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Adanalı isimli dizi ile geçen Enver Akbaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Enver Akbaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde İbrahim karakterini canlandıran Enver Akbaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Enver Akbaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ENVER AKBAŞ KİMDİR?

Enver Akbaş, 27 Ekim 1986 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Belçika Rosas Sainema Okulu’ndan mezundur. Oyunculuk yanı sıra oyuncu koçluğu da yapan Enver Akbaş, kameralar karşısına ilk kez 2008 yılında yayınlanan Adanalı isimli dizi ile geçti.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde İbrahim karakterine hayat veren Enver Akbaş, 1.78 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

Enver Akbaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (İbrahim) (TV Dizisi)

2019 – Yalan Dolan (Polis) (Sinema Filmi)

2019 – Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi)

2019 – Hemen Döneriz (Yusuf) (Sinema Filmi)

2017 – Kan Kardeşler (TV Filmi)

2017 – Siyah İnci (Güvenlik Müdürü) (TV Dizisi)

2015 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2015 – Can Tertip (Sinema Filmi)

2014 – Zengin ve Yoksul (Çetin) (TV Filmi)

2013 – Sadaka (Hırsız) (TV Filmi)

2009-2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Bora) (TV Dizisi)

2011 – Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Hasan) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Deniz Yıldızı (Cumali) (TV Dizisi)

2008 – Adanalı (Hakan) (TV Dizisi)