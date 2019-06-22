Eren: Çok şükür sokakta rahat yürüyorum

Köy hayatı yaşadıktan sonra seramik işine atılan ve ara ara İstanbul’a doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Bakıcı, müziği hayatını geçmişte bıraktığını söyleyerek “Müziğe geri dönmem artık söz konusu olmaz. Ben toprakla uğraşmayı, toprağa dokunmayı çok seviyorum” dedi.

“TOPRAKLA UĞRAŞIYORUM”

“Son dönemde beğendiğiniz veya dinlediğiniz şarkıcı var mı?” sorusuna “Bizim evimizde televizyon yok. Daha çok mobilden belgesel tarzı şeyler izliyorum. O yüzden yorum yapma lüksüm yok, çünkü kimseyi takip etmiyorum. Yeni şarkıcıların yaptığı pop müzik tarzları ilgi alanımda olmadığı için kimseyi dilemiyorum. Daha çok elektronik tarzı, klasik ve Jazz gibi müzik tarzlarını seviyorum. Pop müzik hiç yok ilgi alanımda. İşimiz gereği pop yaptım ama severek de yaptım ama şimdi hiç ilgi alanımda değil. Şimdiki yapılan pop tarzı şarkıların hepsi bir birine çok benziyor. Yeni şarkıcılar da var ama hiç birini takip etmiyorum. Ben interneti açtığımda “Hangi şarkıcı çıkmış. Magazin haberleri ne olmuş” diye bakmıyorum. Toprakla uğraştığım için benim tek derdim var “hangi tohum hangi mevsimle ilgili. İlaç kullanmadan ben bunları nasıl korurum” diye bakıyorum. Daha çok seramik işi ile ilgilendiğim için konsantrasyonum tamamen başka bir yerde” dedi. Eski şarkıcı, popüler olduğu yıllarda sokakta yürümekten zorluk çektiğini söylerken “Çok şükür artık çok rahat sokakta yürüyorum. Eskiden sokakta yürümek çok zordu bizim için” dedi.