Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun doğum sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun doğum sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un oğulları Marsel iki gün önce dünyaya geldi. Çift, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yazarak paylaştı.
Magazin 16 Temmuz 2020 - 14:30

İki ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğulları Marsel, iki gün önce hayata gözlerini açtı. Mutlu haberi ise ailenin yakın dostu Ceyda Düvenci verdi. Çift, bugün de Instagram hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımla, doğum sonrası ilk kareyi takipçileriyle paylaştı…
Tosun “Sizin ile bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. Tarifsiz derler ya hep… Gerçekten öyleymiş. Her saniye şükür etmene sebep olan kocaman bir mucize…” derken, Köstendil ise “Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim” diyerek önce doktoruna, hastane personeline teşekkür etti, ardından ise eşi Cansu Tosun için de “Canına kurban” yorumunda bulundu.

İLGİLİ HABERCansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebekleri Marsel dünyaya geldi