Erkan Petekkaya’dan alkol açıklaması: 52 haftada 52 kere

Birlikte rol aldıkları dizide yaşadıkları tartışma nedeniyle Nurgül Yeşilçay ile davalık olan ancak sonrasında davayı karşılıklı olarak geri çeken oyuncu Erkan Petekkaya, katıldığı programda özel hayatına ve alkol sorunu olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Petekkaya, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırladığı Magazin Noteri'ne şu açıklamalarda bulundu: “Paramparça 1,5 yıl sürdü ve çok iyi bir işti. Nurgül, beraber iş yaptığım ancak tartıştığım, zaman zaman birbirimize sinirlendiğimiz bir arkadaşım. Kendisiyle mahkemelik olduk ancak daha sonra uğraşmak istemedik, geri çektik. Hepsi geride kaldı. Yolda görsem kendisine selam veririm” dedi.

“HER ÜNLÜ İSMİN BAŞINA GELİYOR”

Uçakta bir yolcuyla arasında yaşanan olay ve alkol iddiaları hakkında da konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:

“Yıllardır işin magazin tarafını yönetemedim. Belki de hayatımda hiç menajerimin olmamasından kaynaklandı. O uçak yolculuğunda yaşanan olay her ünlü ismin başına geliyor. Hele bu televizyonların WhatsApp ihbar hatları çıktıktan sonra bizi tufaya düşürmek isteyenler çok olmaya başladı. Bu artık bir sektör oldu. Alkol olayına gelince… Ben 500-600 bölüm dizi çekmişim, evimde 3 dolap dolusu ödül var. Haftada 1-2 gün eğlenme, arkadaşlarımla dışarı çıkma şansım var. 52 haftada 52 kere yapmışım, insanlar da bunu her gün yapıyorum sanmış.”