Erkenci Kuş 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Erkenci Kuş 41. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 41. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Can ve Sanem için bir yıl sonra yeniden güneş doğuyor. Aziz ve Remide'nin katkıları ile bu iki küskün aşık bir araya getiriliyor. Can,i Sanem ile kalmak istiyor ama Sanem'in kayıtsızlığı onu bir kez daha gidişe zorluyor. Can yine de aşkından vazgeçmiyor ve teknesini bozup dönüyor. Bu iki aşığın önündeki tek engel kırgınlıkları değil bir de Yiğit var. Aziz Bey durumun farkında ve Yiğit'i oyun dışında bırakacak hamlesini yapıyor. Peki Erkenci Kuş 42. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 41. Bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 41. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Can bir kez daha Sanem’e dönüyor. Etraflarındaki herkes onları bir araya getirmeye çalışıyor. Hüma ve Yiğit ise ikisinin bir arada olma fikrine sıcak bakamıyor. Yiğit, Sanem’e yaklaşmak için bir fırsat buluyor ama Aziz devreye girip Yiğit’in planlarını suya düşürüyor. Bu sırada Can da boş durmuyor, bir yıl önceki Yiğit olayını araştırmaya koyuluyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 42. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

Can ve Sanem sürpriz bir şekilde karşılaşıyor. Can’ın babası ve Remide’nin ajansı alan kişileri merak edip Sanem’in evine gitmesi ile her şey yeniden başlıyor. Aziz, Can’ın yanına gelmek istediğini duyunca hemen onu çiftliğe çağırıyor. İki genci yan yana getirmek isteyen Aziz’in planı başarılı oluyor. Sanem, Cansız geçirdiği günlerin sorunlarını henüz atlatabilmiş değil ve ona çok soğuk davranıyor. Can gitmek için hemen harekete geçse de CeyCey babasının hastalandığını söyleyip Can’ı hemen yolundan döndürüyor. Can geceyi sakile demirleyerek geçiriyor. Sanem uzaktan onu izliyor. Sonra da evine dönüyor. O akşam Yiğit de Sanem’i ziyarete gidiyor. Sanem ile kitap hakkında konuşuyorlar ve Sanem, Can’ın gelişinin onu dağıttığını söylüyor. Yiğit onu NewYork’a götürmek istiyor. Can da onları dışarıdan dinliyor. Yiğit bir davet olduğunu söyleyip ballandıra ballandıra anlatıyor. Sanem, Yiğit’e teşekkür ediyor. Ama Sanem onunla gitmek istemiyor. Hatta bulunduğu yerden uzaklaşmak istemediğini söylüyor. Can bu sözleri duyduktan sonra teknesine geri dönüyor. Aziz Bey, oğlunu orada bekliyor. Can babasına gitmek istediğini söylüyor. Aziz, Can’ın onu hayal kırıklığına uğratmadığını söylüyor. Can’ın her kararının arkasında duran Aziz bu sefer de ona engel olmuyor. Ama Can’a engel olan başka bir şey var. O da kalbi. Can, Sanem’in yanına gidip oranın çok güzel olduğunu söylüyor ve ‘ben de kalabilir miyim?’ diyor. Sanem sessiz kalınca Can ‘hoşçakal’ diyerek gidiyor. Sanem, Can’n arkasından koşuyor çünkü kalbi gitmesini istemiyor. Sahile geldiğinde Can’ın oradan uzaklaştığını görüyor. Gözyaşları ile sevdiği adamın gidişini izliyor.

Can teknesinin bozulduğunu bahane ederek orada kalıyor. Aslında Sanem için kalıyor, Sanem’in kitabında yazdığı sözler onu döndürüyor ama bunu söyleyemiyor. Sanem de sadece teknesi bozulduğu için dönmesine üzülüyor. Can’ı yolda arkadaşları karşılıyor ve Sanem onu görünce yine donup kalıyor. Bu sırada arkadaşları da onlar için çalışmaya devam ediyor. Sanem ve Can’ı barıştırmaya niyetliler.

Sanem yılın yazarı seçiliyor. Yiğit bu ödülü Sanem’e yakınlaşmak için kullanıyor. Ama Yiğit durumun farkında ve Yiğit’i devre dışı bırakmayı düşünüyor. Can da bir yıl önceki Yiğit olayını araştırmaya başlıyor. Can, Yiğit’in kitabı yaktığından emindir ve onun foyasını ortaya çıkarmak ustaca bir plan yapıyor.