Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sanem’den Can’a ilk adım! (Erkenci Kuş 43. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 43. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Can, Yiğit'i alt ediyor ama Yiğit henüz vazgeçmedi. Son çırpınışlarında Hüma'yı da batıracağını dile getiriyor. Ama Can'ın içi çok rahat çünkü Sanem'in onu sevmeyeceğini biliyor. Sanem, Can'ın gitmesinden çok korkuyor. Sahilde sabah kadar onu bekliyor. Hatta Can'a yakalanıyor ve 'benim için kalmadın' diye ona hesap bile soruyor. Can ile Sanem'in barışması için ekip de yine iş başında. İki aşık arasında yakınlaşmalar artıyor ve sonunda Sanem Can'ın karşısına dikiliyor. Peki Erkenci Kuş 44. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 43. Bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 44. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Yiğit, Sanem ile konuşuyor ve Can ne konuştuklarını öğrenmediği için deliriyor. Ama artık Yiğit’in kurtuluşu olmadığını biliyor. Yiğit tam aksini düşünce de… Bu sırada Sanem, Can’ın gideceğini düşünerek endişeleri ile baş etmeye çalışıyor. Bir dargın bir barışık halleri ile bu iki aşık bir uzak bir çok yakın oluyor. Ama dostlarının onları birleştirmek için hazırladığı planlar onları birbirine adım adım da yaklaştırıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 43. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Sanem fotoğraf seçimi için Can’dan yardım istiyor. Sanem’im bu olumlu adımı havayı bir anda ısıtıyor. Yiğit uzaktan onları izliyor. Hatta Sanemi Can’ın elimi yanlışlıkla tutuyor ve aralarındaki çekim bir anda kuvvetleniyor. Ama tabi Sanem bir kez daha kaçıyor duygularından. Sanem’in canını acıtan asıl konu Can’ın gidecek olması. Ama Sanem duygularını ona açmaktan korkuyor. Sanem, Can’ın çektiği fotoğraflardaki mutluluğunu görüyor ve Can olmadan hayatın anlamsızlığını bir kez daha anlıyor. Tam da bu sırada Can da Yiğit ile yüzleşiyor. Yiğit, Can’ın gitmesini isteyerek Sanem’in ona ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hatta Yiğit, Sanem’in onun için çok değerli olduğunu söylüyor. Ama Can bu numaraları yemiyor. Ve defteri yakanın o olduğunu bildiğini anlatıyor. Yiğit olayın üzerini örtmesini istese de Can, söylemezse Sanem ile kendisinin konuşacağını söylüyor. Yiğit, Can’a her şeyi itiraf edeceğini söylüyor ve tam da o sırada Sanem geliyor. Ve Yiğit için adeta çırpınarak kendi sonunu getiriyor. Yiğit için artık kurtuluş yok ve Can da bu durumun da farkında.

SANEM’İN KORKULARI

Can, Sanem'in Yiğit'le ne konuştuğuna takıyor kafayı. Çünkü, Yiğit ile baş başa konuşan Sanem’in Can’a tepkisi ‘mutlu musun?’ oluyor. Yiğit’in Sanem’den vazgeçmeye niyeti yok ama Can Sanem’in hiçbir zaman onu sevmeyeceğini biliyor. Bu sırada Yiğit Hüma’ Can da Sanem de aşkla yanıyor ve birbirlerine karşı koyamıyorlar. Sanem, Can’ın gitme ihtimalinden çok korkuyor. Çünkü Can teknesi bozulduğu için kaldığını söylemişti. Oysaki Can, Sanem için kalmayı seçti. Sanem bu olayı o kadar kendine dert ediyor ki akşam Can’ın tekneye gittiğini görünce onu uzaktan takip edip, sabah kadar onu izliyor. Can, sabah uyuya kalan Sanem’i yakalıyor. Sanem bir anlık dalgınlıkla Can’a sempatik sempatik davransa da kendine gelince yakalandığını anlıyor. Sanem’in bu baskıya dayanabilmesi de uzun sürmüyor. Sonunda Can’a ‘benim için kalmadın’ diyor.

‘HİÇBİR YERE GİDEMEZSİN

Bu sırada ajansta da hummalı bir çalışma var. Sanem’in krem kampanyası için tüm ekip çalışmaya başlıyor. Aziz Bey Can ile Sanem’i birbirine yaklaştırmak için küçük bir bebeği Sanem’e emanet ediyor. Can’ın gelişi ile aralarında yeniden bir samimiyet kuruluyor. Ve tüm bu gelişmelerden sonra, Sanem de güçlenerek ayağa kalkıyor ve Can’ın karşısına çıkıp hiçbir yere gidemeyeceğini söylüyor.