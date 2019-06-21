Erkenci Kuş 45. yeni bölüm fragmanı geldi! Nereye gittiklerini bilmiyorlar…

Erkenci Kuş 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş’un 44. son bölümünde; Sanem ve Can teknedeler, sonsuz mavilikte yol alıyorlar. Sanem nereye gittiklerini bile bilmiyor; aslında Can’la beraber oldukları sürece nereye gittiklerinin bir önemi yok onun için, ama bunu söyleyebilecek cesareti de yok. Can belki de bir yıl sonra ilk kez Sanem’e gerçek duygularını anlatabilme fırsatını yakalıyor sonunda, ikili uzun bir zaman sonra ilk defa birbirine kalbini açıyor; aşk bir kez daha zamanı durduruyor.

ERKENCİ KUŞ 45. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 45. yeni bölüm fragmanı/önizleme yayınlandı. Erkenci Kuş, yaz sezonunda eski yayın gününe geri döndü. Erkenci Kuş, her Salı akşamı diziseverlerle buluşacak. Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman’ın yer aldığı dizi son sezonun en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri. Erkenci Kuş 44. son bölüm izleme linki…

ERKENCİ KUŞ 44. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Sanem'in Can'ın yanına gittiğini bilen Yiğit ise bunu hazmedemiyor, Sanem'i kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır. Yiğit'in planı ajansı karıştırıyor, tüm ekip hiç ummadıkları bir anda kendilerini gözaltında buluyor, yardımsa hiç beklemedikleri bir yerden geliyor.

Emre, karısı ve kendisi için yeni bir başlangıç yapmayı çok istiyor. Ne iş olsa yapmaya hazır; ancak iş bulmak kolay değil. Ama her şey çok değişti, Emre artık eski Emre değil, Leyla için ne gerekirse yapar.

Sanem ve Can için yeni bir devir başlıyor; artık ortak oldular. Peki ya aşk? Kalp çarpıntısı öyle birden bire boşlukta kaybolup gidebilir mi? Can Sanem'e bunu nasıl anlatacak?