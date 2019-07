Erkenci Kuş 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 49. son bölüm izle

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrollerini paylaştığı sevilen dizi Erkenci Kuş, 6 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 51. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin 49. son bölümünde; Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Peki Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Erkenci Kuş son bölüm izleme linki...

Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde; Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.

Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

Can, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmaya çalışıyor. Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem'i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına varır. Sorunla yüzleşen Sanem, ekibin de yardımıyla ajansı tekrar açar fakat her ikisi de ne kadar zorlu bir sürece girdiklerinin farkında değillerdir.

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Erkenci Kuşun 51. bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir.”

“Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır.kalan 3 bölüm. Keyfini çıkarın. Teşekürler.”