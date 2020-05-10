Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin Korkut kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020'nin Ünlüler takımında yer alan ve yarışmadaki güçlü isimler arasındaki Ersin Korkut'un hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Survivor'daki performansıyla dikkat çekerken son günlerde sahibi olduğu Mes isimli köpekle de gündeme geldi. Peki Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin kaç yaşında ve nerelidir?

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz ünlü oyuncu Ersin Korkut’un hayatı internette sıkça araştırılıyor. Özellikle son günlerde Mes isimli köpeğinin ölümüyle gündemde. Survivor 2020’de ünlüler takımında mücadle eden Ersin Korkut’un hayatı hakkında merak edilen tüm detayları sayfamızda sizler için derledik. İşte ünlü oyuncunun biyografisi…

SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?

8 Kasım 1977 yılında Hakkâri’de doğan Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan’ın desteğiyle oyunculuğa adım atmıştır.

İstanbul’a gelmeden önce Hakkâri’de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut, İstanbul’da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter’deki bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut’u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için yanına çağırmıştır.

2000 yılında BKM’nin çeşitli birimlerinde görev almaya başlayan Korkut, “Bana Bir Şeyhler Oluyor” adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol olduğunu fark edince oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut’a, Yılmaz Erdoğan: “Bu işler o kadar kolay değil” dese de, ‘Ben kendime güveniyorum abi’ diyerek rolü kapmış, daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almıştır. Canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki “Doktor bu ne?” repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.