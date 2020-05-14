Ersin Korkut, köpeği Mess’in ölümü ardından ilk kez paylaşım yaptı

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle ayrılıp Türkiye'ye dönen Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğü haberi eleme sonrası verildi. Ülkeye dönen Korkut ise, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla "Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam" dedi.

Survivor 2020 yarışmacısı Ersin Korkut köpeği Mess’in ölüm haberini elendikten sonra Acun Ilıcalı’dan öğrendi. Haberi duyuncu yıkılan Korkut, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak taziye mesajı gönderenlere teşekkür etti.

Yarışmadan ayrılmasıyla herkesi ağlatan Korkut, Survivor 2020’den sakatlığı nedeniyle ayrılıp Türkiye’ye dönen Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğü haberi eleme sonrası verildi. Ülkeye dönen Korkut ise, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla “Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam” dedi.

