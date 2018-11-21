Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi’nin hayat hikayesi…

Ertuğrul Gazi, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babasıdır. Ertuğrul Gazi, 2014'ten beri TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan tarafından canlandırılmaktadır. Ertuğrul Gazi, tarihte önemli bir yeri olan isimdir. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi ile hayatımıza giren Ertuğrul Gazi hakkında ayrıntılar merak ediliyor.

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Diriliş Ertuğrul izleyicileri Ertuğrul Gazi’nin hayat hikayesini merak ediyor. Ertuğrul Gazi, 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır.

ERTUĞRUL GAZİ’NİN HAYATI

Selçuklu Devleti'nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu'daki Türk Beylikleri Selçuklu'dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakârlık göstermiş ve Selçuklular'a bağlı bir uç bey olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi'nin bu vefakârlığının neticesinde Anadolu'nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, âlimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur.

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikler ve Bizans (İnegöl­Karacahsar­Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretin ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey'e küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştır. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlendi. Gazi Sarı­Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Bey (1258­1326) adlarında üç oğlu oldu.

Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Bilecik, Sögüt ilçesinde vefat etmiştir. Sögüt ilçesi’nde her yıl Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri yapılmaktadır.