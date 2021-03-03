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Eser ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey hastanelik oldu

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler,oğlu Kuzey'in ayağı sargıda fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı ve başlarına gelen talihsiz olayı anlattı.

Güncellenme: 14:32, 03/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Eser ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey hastanelik oldu

Eser-Berfu Yenenler çiftinin Ekim 2019’da dünyaya gelen oğulları Kuzey dün ayağını çatlattı. Hastaneye kaldırılan Kuzey’in ayağı alçıya alındı.

Üzücü olayı sosyal medya hesabından duyuran Berfu Yenenler şu ifadeleri kullandı:

* Ah minik patatesim. Dünden beri nasıl oldu da birden ayağının üstüne basamamaya başladın, nasıl apar topar hastaneye gittik, nasıl çatlak oldu, nasıl alçıya alındı diye düşünüp duruyorum.

* Annelik gerçekten nasıl bir vicdan yumağı sadece anneler anlar beni. Neyse ki o yumoş suratınla benden daha güçlüsün de hızlıca toparlıyorsun. Ne ağlıyorsun, ne sızlanıyorsun Kuzey emmim.

* Hemen elimi tut da birlikte koşturalım minik kuşum. Ve artık bütün nazarlar bizden hatta bütün bebeklerden uzak olsun.

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Yayınlanma Tarihi:14:19,