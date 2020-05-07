Esin İris kimdir? Esin İris nereli ve kaç yaşında?

Mor ve Ötesi, Stuka, Fairuz Derin Bulut, Oğuzhan Uğur, Koray Candemir, Gökçe, Kolpa gibi birçok müzisyenin ve müzik grubunun sahnelerine konuk olan Esin İris hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Esin İris kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…
ESİN İRİS KİMDİR?
Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve reklamcı Esin İris, 23 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Esin İris Orhan olan sanatçı, 3 yaşından beri de rap ve r&b ile ilgilenmektedir.
2002 yılından itibaren şarkı sözü yazmaya başlayan Esin İris, savaş karşıtı sokak tiyatroları ile tanınınmaktadır. 2006 yılında Rap ve R&B ağırlıklı olan “Ekran” adlı ilk amatör Extended play (EP) underground albümünü çıkardı. Birçok müzisyenin ve müzik grubunun sahnelerine konuk oldu.
Pop müzik kategorisindeki ilk LP albümü Yine Mavi’yi 2014’te çıkardı. Birçok farklı müzik kategorisinden sanatçı için şarkı sözleri ve besteler yazan Esin İris, 2008 yılından beri reklam yazarı olarak da faaliyet göstermektedir. Jinglelar ve kurumsal müzikler, jenerik müzikleri de dahil olmak üzere birçok işe imza atan Esin İris, 1.60 metre boyunda ve Kova burcudur.
Albümleri:
2014 – Yine Mavi
EP'leri:
2006 – Ekran
Tamamı Esin İris tarafından yazılmış olan şarkı sözleri:
2013 – Aptal Aşık – Keremcem
2013 – Kalan Giden Benim – Koray Candemir
2015 – Çilek Kokusu Jenerik Şarkısı
2014 – Yine Mavi (Albümün bütün sözleri)
Sanatçılarla yazımını birlikte yaptığı şarkı sözleri:
2011 – Arkana Bakma – Ayhan Sicimoğlu
2011 – En Estambul – Ayhan Sicimoğlu
2011 – Nadie Como Tu – Ayhan Sicimoğlu
2011 – Tuttu Fırlattı – Gökçe Dinçer
2011 – Ne Yapardım – Gökçe Dinçer
2011 – Oh Olsun – Gökçe Dinçer
2011 – Hiç Bitmez Bu Masal – Kolpa Müzik grubu
2013 – Birazcık Düş (İksir Filmi Soundtrack’i) Keremcem ft. Volga Tamöz
2015 – Yoksun Sen – Volga Tamöz ft. Atiye Deniz