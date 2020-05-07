Esin İris kimdir? Esin İris nereli ve kaç yaşında?

Esin İris, 1988 doğumludur. 2003 yılının ortasında ilk amatör kaydını gerçekleştiren, 2006 yılında da Rap ve R&B ağırlıklı olan ilk amatör underground EP'si Ekran'ı çıkaran Esin İris hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Esin İris nereli ve kaç yaşında?

Mor ve Ötesi, Stuka, Fairuz Derin Bulut, Oğuzhan Uğur, Koray Candemir, Gökçe, Kolpa gibi birçok müzisyenin ve müzik grubunun sahnelerine konuk olan Esin İris hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Esin İris kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ESİN İRİS KİMDİR?

Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve reklamcı Esin İris, 23 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Esin İris Orhan olan sanatçı, 3 yaşından beri de rap ve r&b ile ilgilenmektedir.

2002 yılından itibaren şarkı sözü yazmaya başlayan Esin İris, savaş karşıtı sokak tiyatroları ile tanınınmaktadır. 2006 yılında Rap ve R&B ağırlıklı olan “Ekran” adlı ilk amatör Extended play (EP) underground albümünü çıkardı. Birçok müzisyenin ve müzik grubunun sahnelerine konuk oldu.

Pop müzik kategorisindeki ilk LP albümü Yine Mavi’yi 2014’te çıkardı. Birçok farklı müzik kategorisinden sanatçı için şarkı sözleri ve besteler yazan Esin İris, 2008 yılından beri reklam yazarı olarak da faaliyet göstermektedir. Jinglelar ve kurumsal müzikler, jenerik müzikleri de dahil olmak üzere birçok işe imza atan Esin İris, 1.60 metre boyunda ve Kova burcudur.

Albümleri:

2014 – Yine Mavi

EP'leri:

2006 – Ekran

Tamamı Esin İris tarafından yazılmış olan şarkı sözleri:

2013 – Aptal Aşık – Keremcem

2013 – Kalan Giden Benim – Koray Candemir

2015 – Çilek Kokusu Jenerik Şarkısı

2014 – Yine Mavi (Albümün bütün sözleri)

Sanatçılarla yazımını birlikte yaptığı şarkı sözleri:

2011 – Arkana Bakma – Ayhan Sicimoğlu

2011 – En Estambul – Ayhan Sicimoğlu

2011 – Nadie Como Tu – Ayhan Sicimoğlu

2011 – Tuttu Fırlattı – Gökçe Dinçer

2011 – Ne Yapardım – Gökçe Dinçer

2011 – Oh Olsun – Gökçe Dinçer

2011 – Hiç Bitmez Bu Masal – Kolpa Müzik grubu

2013 – Birazcık Düş (İksir Filmi Soundtrack’i) Keremcem ft. Volga Tamöz

2015 – Yoksun Sen – Volga Tamöz ft. Atiye Deniz