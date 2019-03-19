Eşini kaybeden Demet Akbağ’dan duygusal mesaj!
12 Mart'ta eşi Zafer Çika’yı trafik kazasında kaybeden ünlü oyuncu Demet Akbağ, Instagram’dan paylaşımda bulundu.
Usta oyunu Demet Akbağ’ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Zafer Çika’nın cenazesi, İzmir’e defnedildi.
Demet Akbağ sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer’imi, Ali’min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.