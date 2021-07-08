Eski aşkına dönen Şeyma Subaşı’ndan yeni hamle

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmış kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp “Beni merak eden sevgili arkadaşlarım… İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor” mesajı yazmıştı.

Aralarındaki sorunları aşan ve tektaşını takan Subaşı, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırdığı gibi arşivden geri yükledi.

AYRILIK KARARI NASIL GELDİ?

Şeyma Subaşı yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den evlilik teklifi almış ve sevgilisine ‘evet’ yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu. Subaşı, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.

Yaşananlardan sonra Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrıldığı öne sürüldü. Ibiza’da görüntülenen Subaşı’nın yanında sevgilisinin ve parmağında da tektaş yüzüğünün olmaması bu dedikoduları alevlendirdi.

Çıkan haberlerden sonra sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silen Subaşı, böylelikle ayrılık iddialarını da doğruladı.

Subaşı, kısa bir süre sonra da”Ayrılık doğru nedeni bize kalsın” açıklamasında bulundu.

Ortaya ise farklı iddialar atıldı. Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu, aldığı pahalı hediyelerin hepsinin sahte çıktığı ve Subaşı’nın da bebeğini düşürmediği, aldırdığı öne sürüldü.

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