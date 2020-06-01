Eski Sevgili filmi nerede çekildi? Eski Sevgili konusu ne, oyuncuları kim?

Vizyona girdiği 2017 yılının ses getiren filmlerinden biri olan Eski Sevgili filmi bu akşam tekrardan izleyicilerle buluşacak. 65 kez ayrılıp barışan çifti komik maceralarını anlatan Eski Sevgili filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde…
ESKİ SEVGİLİ KONUSU
Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti anlatıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfında bir çok kez ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü'nde onları tekrar karşılaştırır…
ESKİ SEVGİLİ OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman – Baris
Bade Iscil – Feride
Sadi Celil Cengiz – Ayi Kostumlu Adam
Ünal Yeter – Mahir
Ömer Erismen – Ozi
Funda Eskioglu – Feride Anne
Mehmet Ulay – Feride Baba