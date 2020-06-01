Eski Sevgili filmi nerede çekildi? Eski Sevgili konusu ne, oyuncuları kim?

Çekimleri 2016 yılının kış aylarında İstanbul’da yapılan ve sürekli ayrılıp barışan iki sevgilinin komik hikayesinin anlatıldığı Eski Sevgili filmi bu akşam tekrardan televizyonlarda olacak. Eski Sevgili filminin konusu ve oyuncuları haberimizin detaylarında…

Vizyona girdiği 2017 yılının ses getiren filmlerinden biri olan Eski Sevgili filmi bu akşam tekrardan izleyicilerle buluşacak. 65 kez ayrılıp barışan çifti komik maceralarını anlatan Eski Sevgili filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ESKİ SEVGİLİ KONUSU

Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti anlatıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfında bir çok kez ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü'nde onları tekrar karşılaştırır…



ESKİ SEVGİLİ OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman – Baris

Bade Iscil – Feride

Sadi Celil Cengiz – Ayi Kostumlu Adam

Ünal Yeter – Mahir

Ömer Erismen – Ozi

Funda Eskioglu – Feride Anne

Mehmet Ulay – Feride Baba