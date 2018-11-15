Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO 115. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan 115. son bölümünde; İlyas, Çakırbeylilerin reisi olduktan sonra Alparalan'ı itiatsizliğinden dolayı silmiştir. Hızır ise Alparslan ve İlyas arasındaki gerilimden oldukça rahatsızdır. Alparslanı'ı da açık açık uyarır. İzzet ve Ateş yeni bir oyunun planlarını yapmaktadır. Ancak bu oyunda kurban olacak kişinin kimliği herkesi merak içinde bırakıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. son bölüm özeti...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115.son bölümünde; İlyas Alparslan’ı otelinden kovuyor. Alparslan ihanet eden adamın kimliğini öğrenmek için Fedailere haber gönderiyor ve rest çekiyor. İzzet Fuat’a İlyas’ın istediği adamı vereceğini söylüyor. İlyas hainin kimliğini öğrenince büyük şok yaşıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. Son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 115. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Ateş, İzzet’in yanındadır. İzzet’e Hızır ve Ünal’ın toparlanması durumunda çok daha zor durumlara düşeceklerini söyler. Tehdit dolu sözlerinin altında kalmak istemeyen İzzet, İlyas’ın teklifini açıklar ve ona birilerinin adını vereceğini ve bununda Ateş olması ihtimalinden söz eder.

ÜNAL’IN NASIL ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ateş’in zehirlediği Ünal kendine gelmiştir. Yanında Hızır vardır. Hızır neler olduğunu sorar. Ünal, herşeyi anlatır. Radyoaktif bir zehirlenme olduğundan bahseder. Durumu kritiktir. Hızır’a ondan başka kimseye güvenmediğini onun da kimseye güvenmemesi gerektiğini söyler. Hızır annesine Ünal’ın radyasyonla zehirlendiğini anlatır. Hayriye Hanım ise yapacağı bitkisel ilaçlarla onu kurtarabileceğini söyler.

İLYAS ALPARSLAN’I OTELDEN KOVUYOR

Cemre, Alparslan ile Meltem’in yanına gelerek İlyas’ın Alparslan’ın bu gece otelden ayrılmasını istediğini söyler. Baran İlyas’a Alparslan’ın üzerine fazla gitmemesi uyarısını yapsa da sözünü dinletemez. Bu arada Fuat ise İzzet’e İlyas’ın istediği haini vermeleri gerektiğini söyler. İzzet de, “Bir şey alamadan hiçbir şey vermem!” diyerek şartlarını açıklıyor.

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“İLYAS’A İTAAT ETMEN LAZIMDI”

Alparslan Hızır’ın yanına gelerek İlyas ile ilgili konuşacağını söyler. Hızır, reisin Hızır olduğunu söyleyerek ona itaat etmen lazımdı der. Alparslan amacının sadece yardım etmek olduğunu söylesede Hızır ondan yardım etmesini isteyen olmadığını ve yanlış yaptığını söyler.

YALNIZLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU ŞAHİN AĞA ANLATIYOR

Fuat, İlyas ve Baran’ın yanına gelir. İlyas’ın istediği hainin kimliği ile ilgili olarak İzzet’in anlaşma şartlarını açıklar. İlyas da İzzet’in istedikleri karşılığında kendi şartını söyler. Alparslan, Hızır’ın yalnızlığın ne demek olduğunu öğrenmek istiyorsan Şahin Ağa’ya git sözünü yerine getirerek onun yanına gider. Şahin Ağa’nın öğütlerini ve uyarılarını dinler.

SULTAN AĞA HESAP SORMAK İÇİN TUFAN’A GİDİYOR

Sultan Ağa, Tufan ile görüşmek üzere yanına gider. Tufan’a basılan mekanları ile ilgili hesap sormaya gelmiştir. Tufan, onlara yanlış adama geldiklerini söyleyerek esas görüşmeleri gereken kişi olarak Hızır Ali’yi gösterir. Hızır Ali, konu ile ilgili İlyas amcasını işaret etse de Sultan, İlyas ile görüşmeyeceğini eğer görüşeceği biri varsa onun da Hızır olduğunu söyler.

HIZIR TEHDİDE BOYUN EĞMİYOR

Sultan Ağa Tufan ile birlikte Hızır’ın yanına gelirler. Hızır bu olaylara sebep olanın İzzet olduğunu söylese de Sultan ise bunun doğru olmadığını söyler. Sultan mallarının peşindedir ve ikna olmamıştır. Hızır, kendisinden beklenmeyecek derece sabırlı davranır. Sultan’ın adamı Hızır’ı İlyas ile tehdit edince, Hızır onları arabalarına kadar geçiiri. İşte bu anda Hızır’ın gerçek kimliği ortaya çıkar. Sultan Ağa tam gitmek üzereyken silahını çeker Sultan Ağa’nın adamını öldürür.