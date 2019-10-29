Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 145. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. son bölüm ATV'de yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 145. son bölüm izleme linki...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 145. son bölümünde; sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır’ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz’ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

EDHO YENİ FRAGMAN

EDHO 145. SON BÖLÜM İZLE

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır’ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit’i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat’ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır’ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa’nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan’ı takipte kalabilmek için Murat’ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır’ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan’ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan’ın vereceği karşılık ise Hızır’ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran’ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır’ın onayını almadan Feyyaz’ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer’i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.