Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ATV yayın akışında bulunmuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine yayın akışında Fenerbahçe Kayseripor maçı yer alıyor. Peki EDHO yeni bölüm ne zaman, tarihi belli mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süredir ekrana gelmiyor. Dizinin hayranları neden yayınlanmadığını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni yılın gelmesi ile birlikte iki hafta yayına ara verdi. Ardından geçen hafta da Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ATV’de yayınlanması ile birlikte izleyici karşısına çıkmadı. Bu hafta yayın akışında yine Ziraat Türkiye Kupası maçı yer alıyor ve EDHO yeni bölüm bu akşam da yayınlanmayacak.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün 28 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.