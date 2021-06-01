Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine saldırıda yeni gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Kasım 2020’de Maltepe’de bir otelde dizi çekiminde görevli çalışanlar Berçin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı’nın otelin ikinci katında çalıştıkları sırada Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın küfür ettiği, kadın set çalışanlarının ise çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları anlatıldı.

Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın müştekilerin bulunduğu odanın kapısını kapatmaları üzerine sinirlenerek odaya girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, set çalışanlarının ise saldırganların odaya girmelerini engelledikleri belirtildi.

“DIŞARIDA GERÇEĞİNİ YAPIYORUZ”

Sesler üzerine otel personeli ve bazı dizi oyuncularının ikinci kata çıktıklarının aktarıldığı iddianamede, Şiyar Altosun, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetliışık’ın, müştekilere hitaben, “Sizin çekmiş olduğunuz dizilerde yaptığınız işleri biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz” diyerek tehdit ettikleri kaydedildi.

Olay yerine gece bekçilerinin geldiğinin anlatıldığı iddianamede, otelin lobisine inen saldırganların, oyunculardan Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer’e karşı tehdit eylemlerinde bulundukları anlatıldı.

İddianamede, gözaltına alınan Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun’un ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan tutuklandıkları ve 1 ay sonra tahliye edildikleri aktarıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcılık, Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın, ‘zincirleme şekilde hakaret’, ‘birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs’ ve ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 4 yıl 1 ay 22 günden 13 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.

Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağatur, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam’ın da ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.