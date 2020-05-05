Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

Salı akşamlarının en çok izlenen diziSİ Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin sevenleri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bugün neden yayınlanmadığını internette aratmaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Salı akşamlarının en çok izlenen dizlerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçen hafta sezon finali yapmıştı. O yüzden bu akşam sevilen dizi ekranlarda olmayacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Rekortmen dizinin yönetmeni Onur Tan, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile dizinin yeni sezonun ne zaman başlayacağını belirtti. Tan; “Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız. Eylül ayında görüşmek dileklerimizle” notunu paylaştı.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NE YAŞANDI?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.