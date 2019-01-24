Eslem Akar kimdir? Eslem Akar nereli ve kaç yaşında?

Eslem Akar, 23 Mart 1998 doğumludur. İlk kez TRT ekranlarında yayınlanan Sen de Gitme dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Eslem Akar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Eslem Akar nereli ve kaç yaşında?

Son olarak FOX televizyonunda yayınlanan 4N1K İlk Aşk dizisinde, Ece karakterini canlandırmış olan Eslem Akar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Eslem Akar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ESLEM AKAR KİMDİR

Eslem Akar, 23 Mart 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir.

2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Sen De Gitme adlı dizi ile oyunculuk hayatına başlamıştır. 3 Mota Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde 4 yıl boyunca grup dersleri alan Eslem Akar, Avlu dizisinde Ecem karkaterine hayat vermiş, ardından da Fox Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş, Burak Yörük, Eslem Akar, Suğdem Gözalır, Gizem Güneş, Tuğçe Kıltaç, Bülent Alkış, Beyti Engin gibi isimlerin yer aldığı 4N1K İlk Aşk dizisinde Ece karakterini canlandırmıştır. Eslem Akar, 1.60 metre boyunda 54 kilo ve Koç burcudur.

Eslem Akar’ın rol aldığı diziler ve filmler

2018 – 4N1K İlk Aşk (Ece) (TV Dizisi)

2018 – Avlu (Ecem) (TV Dizisi)

2011 – Sen de Gitme (Elif) (TV Dizisi)