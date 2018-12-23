Esma ve Garip’ten yeni hamle! İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 67. son bölüm izle

İstanbullu Gelin'in yayınlanan 67. son bölümünde; Esma'nın hastalığı Garip ile ayrılık getiriyor. Garip bu ayrılığa katlamayıp kendine yeni bir yol çizmeyi düşünüyor. Nurgün'ün Esma Sultan'ın hastalığını öğrenmesiyle dengeler tekrar değişiyor. Ayrıca Adem ile Güneş arasında da yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm (68. bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 67. son bölüm izleme linki…
İSTANBULLU GELİN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
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İSTANBULLU GELİN 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ
Adem psikoloğuna başından gelenleri anlatıyor. Fikret'ten söz açılıyor ve konuyu kapatıyor. Güneş'ten konuşmak istediğini söylüyor. Güneş'i nereye koyacağını bilmediğini söylüyor. Güneş'in onun için yaptıklarına akıl sır erdiremediğini anlatıyor. Psikolog Güneş ile kaybettiği döngüyü yeniden kurmaya çalıştığını söylüyor. İnsanların ona değer verdiğini anlatıyor. Adem ise insanların sonradan gittiğini söylüyor. Dilara ve Boranlar'dan söz ediyor. Psikolog Adem'in o ilişkileri nasıl bıraktığını hatırlamasını istiyor.
ADEM, GÜNEŞ'TEN ÖZÜR DİLİYOR
Güneş, Adem'in bu şekilde evden ayrılması yüzünden çok üzgün. Psikolg çıkışı Adem arıyor. Adem fizik tedavi merkezi aradığını ve onu önerdiklerini söylüyor. Espri ile Güneş'ten özür diliyor. Güneş mutlu oluyor ama burnundan da kıl aldırmıyor.
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE
GARİP GİTMEYİ PLANLIYOR
Garip imza yetkilerini devretmek istiyor. Adem ve Fikret Garip'le konuşarak, dünden bugüne neyin değiştiğini sorguluyor. Garip ‘böyle uygun gördüm' diyerek konuyu geçiştiriyor. Salı günü Amerika'ya gideceğini söylüyor.
ESMA GARİP'İN GİDECECEĞİNİ DUYUYOR
Esma Garip'in gideceğini öğreniyor. Faruk annesine ısrarla ayrılık sebebini soruyor. Ama Esma canının ne kadar yandığını saklayarak bu soruyu cevapsız bırakıyor. Kendini odasına attığında da odasına atıyor. Ağlayarak yıllar önce Garip'I kaybettiği o günleri hatırlıyor.
SÜREYYA ESMA'NIN HASTALIĞINI ÖĞRENİYOR
Esma ile Garip ayrılığına kimse akıl sır erdiremezken Nurgül gerçeği öğreniyor. Öğrendiği gerçekle baş edemeyip Esma'nın hasta olduğunu Süreyya'ya söylüyor. Esma Süreyya'dan çocuklarına söylememesini istiyor. Süreyya, Esma'ya güç verecek bir konuşma yapıyor.
GARİP İLE ESMA YENİDEN
Garip ile Esma bir kez daha karşılaşıyor. Garip ‘sen unutsan ne olur benim hafızam ikimize de yeter' diyor. Esma ağlayarak Garip'e sarılıyor.