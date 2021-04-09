Esra Dermancıoğlu: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde ‘Behice’ karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Dermancıoğlu, çarpıcı bir itirafta da bulundu.

Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen 52 yaşındaki oyuncu, “Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. ‘Sen beni aldatıyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış…” dedi.

“BU BAŞKA BİR GÜDÜ”

Dermancıoğlu, “Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” diye konuştu.

Dermancıoğlu’nun bu evliliğinden, Refia (19) adında bir kızını bulunuyor.

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