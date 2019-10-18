Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Esra Dermancıoğlu’ndan selülit pozu
Esra Dermancıoğlu’ndan selülit pozu
'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle adını duyuran Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı.
Magazin 18 Ekim 2019 - 07:39

Şimdilerde bir tiyatro projesi için çalışmalarda bulunan Esra Dermancıoğlu, instagram hesabından şaşırtıcı paylaşımlarda bulunuyor. Beren Saat ile yakın dost olan ve birlikte çıktığı gece gezmelerinde muhabirler tarafından da görüntülenen Esra Dermancıoğlu, bu defa ilginç giyim tarzı ile öne çıktı. En son “Bir Zamanlar Çukurova” dizisine transfer olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Patates kızartması selülit yapmaz” notunu düştü.

BAŞROL SİTEMİ

Esra Dermancıoğlu, verdiği bir röportajda senaristlere başrol siteminde bulunmuş ve şu açıklamayı yapmıştı: “Bana iyi rol yazmıyorlar, başrolleri genç kadınlara veriyorlar. Yan lokomotifler de böyle çetrefilli oluyor”

İLGİLİ HABEREsra Dermancıoğlu, Emine Bulut hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına gönderme yaptı
Etiketler