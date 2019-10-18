Esra Dermancıoğlu’ndan selülit pozu

Şimdilerde bir tiyatro projesi için çalışmalarda bulunan Esra Dermancıoğlu, instagram hesabından şaşırtıcı paylaşımlarda bulunuyor. Beren Saat ile yakın dost olan ve birlikte çıktığı gece gezmelerinde muhabirler tarafından da görüntülenen Esra Dermancıoğlu, bu defa ilginç giyim tarzı ile öne çıktı. En son “Bir Zamanlar Çukurova” dizisine transfer olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Patates kızartması selülit yapmaz” notunu düştü.

BAŞROL SİTEMİ

Esra Dermancıoğlu, verdiği bir röportajda senaristlere başrol siteminde bulunmuş ve şu açıklamayı yapmıştı: “Bana iyi rol yazmıyorlar, başrolleri genç kadınlara veriyorlar. Yan lokomotifler de böyle çetrefilli oluyor”