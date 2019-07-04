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Esra Erol’un programına katılmışlardı! Eşinin amcası tarafından öldürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Magazin 4 Temmuz 2019 - 12:06

Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi’ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Alışverişe çıkan Alperen Kahraman, mağazanın önünde  içerideki eşi Melisa’yı beklerken yanına Durmuş Sepetçi geldi. Eşinin amcası olan Durmuş Sepetçi, belinden çıkardığı tabancayı Kahraman’a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş Sepetçi ise emniyete götürüldü.Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alperen Kahraman’ın cansız bedeni, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durmuş Sepetçi’nin avukatı olmadan konuşmayı reddettiği belirtildi. Durmuş Sepetçi ile Alper Kahraman arasında husumet olduğu öne sürüldü.
(DHA- İHA)

Son güncelleme: 12:21 - 04.07.2019
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