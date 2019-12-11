Esra Erol’un yıllar önceki hali şaşırttı

2004 yılında yayınlanmaya başlayan Çemberimde Gül Oya dizisi gönüllerde taht kurmuş, ülkenin çoğu kesimi tarafından çok sevilmişti. Mehmet ve Yurdanur’un zor şartlar altında dahi birbirlerine olan sevgisi izleyiciyi etkilemiş, oyuncu kadrosu ise diziyi döneminin diğer dizilerinden ayırmıştı.

Esra Erol da bu diziye konuk olanlardan biri. Dizinin 28. bölümünde figüran olarak diziye katılan Erol’un bu görüntüleri sevenlerini şoka uğrattı.

Melisa Sözen’in de yer aldığı bir muhabir ordusunun arasında yer alan Erol, sarı saçlarından ziyade kahverengi saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde Türkiye’nin en başarılı sunucularından biri olan Esra Erol’un dizideki tek repliğ”Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor” olmuş.