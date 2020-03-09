Evangeline Lilly geçirdiği zor günleri anlattı

Lost dizisiyle dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen ve daha sonra Hobbit serisiyle yıldızı parlayan Evangeline Lilly, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Zaman zaman geçirdiği zor günleri samimiyetle anlatan Lilly, duygularını bastırdığını da itiraf etti.

Ant-Man filminde Hope Van Dyne rolüyle Marvel evrenine dahil olan Evangeline Lilly, psikolojik sorunlarıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaşarak, geçen yılın kendisi için ne kadar zor olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Hayatınıza kara bulutları taşımak istemedim. Tek istediğim şey sizinle mutlulukları paylaşmak, hayatınızı aydınlatmak. Güzel bir gün geçirdikten sonra paylaşımımın sizi üzmesini istemedim” dedi.

“SESSİZCE ACI ÇEKMEYİN”

Kanadalı oyuncu, başka insanların kötü hissetmesine neden olabileceği endişesiyle duygularını bastırmaya karar vermiş, ancak bunun en derin travmalarına da ışık tuttuğunu söyledi. Evangeline Lilly, tünelin sonunda her zaman ışık olduğunu söyleyerek takipçilerinin desteğini bekledi.