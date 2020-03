Evangeline Lilly’nin corona virüsü yorumu Marvel kariyerini bitirebilir

Geçen hafta ünlü oyuncunun, Instagram hesabından çocuklarını beden eğitimi dersine bıraktığını ve hayatın kendisi için normal devam ettiğini söylemişti.

Corona virüsü nedeniyle sosyal izolasyon uygulamadığını belirten Lilly, “Bazıları özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir” deyince, birbiri ardına tepkiyle karşılaştı.

Bir diğer ünlü oyuncu Sophie Turner’ın da “Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız, başlarım sizin özgürlüğünüze. Evde kalın” şeklindeki sert tepkisiyle karşılaşan Lilly’nin bu umursamazlığı nedeniyle Marvel Evreni’ndeki kariyeri sallanmaya başladı.

Evangeline Lilly’nin yarattığı bu durumdan Marvel’ın ise ciddi şekilde rahatsız olduğu iddia edildi. We Got This Covered’ın kaynaklarına dayandırdığı haberde Marvel, ünlü oyuncunun sözleşmesini yenilememeyi düşünüyor.

2022 yılında vizyona girmesi planlanan Ant-Man 3’teki rolünün kısaltılmasını gündeme taşıyan Marvel, sosal medya tepkilerine önem verdiği söyleniyor.

Yaşananlardan sonra Evangeline Lilly’nin tavrını değiştirip değiştirmeyeceği de merak konusu oldu.