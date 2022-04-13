Evlenme arifesindeki ünlü çiftin gözü 2,5 milyar TL’lik malikanede

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, evlendikleri zaman yaşayacakları evi araştırmaya başladılar. Bazı kaynaklara göre, ünlü çiftin rotasında yaklaşık 2 milyar 400 milyon TL (165 milyon dolar) değerinde lüks bir malikane bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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20 yıl aradan sonra eski sevgilisi Ben Affleck ile bir araya gelerek tekrar nişanlanan 52 yaşındaki Lopez'in aldığı evlenme teklifi kadar, parmağına taktığı yeşil elmas yüzüğü de çok konuşulmuştu. Yüzük için uzmanlar, 74 ila 103 milyon TL (5 ila 7 milyon dolar) aralığında bir fiyat belirtmişlerdi.

Daily Mail’in haberine göre, Affleck ve Lopez, yaşayacakları ev için de lüks seçenekleri araştırmaya başladı. Çift, geçtiğimiz gün Los Angeles’ta yeni ev araştırması esnasında görüldüler.

14 YATAK ODALI LÜKS MALİKANE

Çift, Bel-Air’deki yaklaşık 803 milyon TL’lik (55 milyon Dolar) bir mülk üzerindeki talepleri başarısız olduktan sonra, Holmby Hills’de 2 milyar 400 milyon TL’ye (165 milyon dolar) mal olan 14 yatak odalı bir malikaneye baktılar.

“Spelling Malikanesi” olarak adlandırılan devasa mülk, TV yapımcısı Aaron Spelling ve eşi Candy Spelling tarafından birkaç yılda inşa edildi ve 1990’da tamamlandı.

Geniş mülk 4,6 dönümlük bir alana kurulu ve 100 garaj alanı, bir bowling salonu, lüks bir sinema salonu, tenis kortu, havuz, jakuzi ve kuaför salonu gibi olanaklara sahip. Evin geleneksel bir mimari tarza sahip olduğu görülüyor.

49 yaşındaki Affleck ve Lopez, 2002'nin başlarında “Gigli” setinde tanıştıktan sonra çıkmaya başladılar. 2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar verdiler, ancak 2004 yılında, Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdılar. Çift, Mayıs 2021'de tekrar bir araya geldi.

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