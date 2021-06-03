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Hakkında dava açılan Ezgi Mola: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola açıklama yaptı. Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:12, 03/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hakkında dava açılan Ezgi Mola: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel

Oyuncu Ezgi Mola  20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” paylaşımında bulunmuştu.

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Mola hakkında hapis cezası istenmesinin ardından Twitter’da “#YalnızDeğilsinEzgiMola” etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Twitter kullanıcıları, Mola hakkında dava açılmasına tepki gösterirken, destek veren paylaşımlar yaptı.

MOLA: BİZLERİ SEVGİ KURTARACAK

Ezgi Mola da hakkında açılan dava hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Mola, “Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak” dedi.

Ezgi Mola’nın paylaşımı.

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Yayınlanma Tarihi:11:56,