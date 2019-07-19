Ezgi Mola’dan Enis Arıkan’la ilgili esprili paylaşım

Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile ortak olup Alaçatı'da bir gece kulübü açmış ve burada misafirlerini ağırlamaya başlamıştı.

Sosyal medya hesabından mekanına gelen dostlarının video ve fotoğraflarını paylaşan Ezgi Mola, geride bıraktığımız akşam misafir ettiği yakın dostu Enis Arıkan’la ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Bir telefon uygulaması olarak kullanılan ve kullanıcının yüzünü yaşlandıran program ile birlikte Enis Arıkan’ı yaşlandıran Mola, bu kareyi son derece dikkat çekici ve esprili satırlarla paylaştı. Arıkan’ın instagram hesabı üzerinden yaptığı reklamlara da göndermede bulunan Mola şunları yazdı:

“16 yıl influnzırlık yapınca, oyuncu olduğu unutuldu. Zamanında birikimiyle Alaçatı’da toprak ve mülk alarak hayatını garantiye alan Enis Arıkan, şimdi kimse onu tanımadığı için gelene gidene saydırıyor”