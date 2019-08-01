Ezhel: Küfür anlamı güçlendiriyor

Suadiye'de yabancı sevgilisiyle objektiflere takılan ünlü şarkıcı, şaşkınlığını gizlemeyip “Ağabey beni nasıl buldunuz? İlk kez böyle oluyor ne diyeceğimi bilmiyorum” dedikten sonra yabancı sevgilisine İngilizce olarak “Paparazziler bizi çekiyorlar işlerini yapıyorlar” diye açıklamada bulundu. Ezhel son dönemde rapçiler arasında yaşanan sürtüşmelerin hatırlatılmasıyla ise “Benim herkesle aram iyi. Rap enerjik bir müzik insanlar seviyor, birçok şey anlatıp sevmediğin durumları eleştirebiliyorsun bu müzik türüyle” şeklinde konuştu.

“KÜFÜR ANLAMI GÜÇLENDİRİYOR”

Rap müzikte küfürlü şarkı sözleriyle ilgili bir soru üzerine “Rap müzikte illa küfür olacak diye bir şey yok ama küfür anlamı güçlendiriyor ya o hissiyatı vermek için” yanıtını veren şarkıcı ayrıca kaşının üzerine çok sevdiği için Neşet Ertaş için yazdırdığı ‘Ah Yalan Dünya' dövmesiyle dikkat çekti. Türk halk müziğinin ünlü ozanını çok sevdiğini anlatan Ezhel “Sürekli halk müziği dinlerim hatta raptan çok halk müziği dinliyorum, Neşet Ertaş'ı çok seviyorum. 25 tane dövmem var” dedi.

“KİMSEYE ŞARKIYLA GÖNDERME YAPMAM”

Ezhel ayrıca son çıkardığı şarkısıyla Norm Ender'e göndermede bulunmadığını anlatıp şöyle konuştu: “Göndermede bulunmadım şöyle ben şarkımı mayıs ayında yaptım Almanya'da. İnsanlar hep bana ‘Salam sosis falan' diyorlardı, ben de o şarkıyı yaptım sanki bana denecek şeyleri önceden görmüşüm gibi. Birisi bana bir şey derse cevap vermem ‘Sen bana şarkı yaptın. Al bu da sana' demem. Bana şarkı yapacağını bir şey söyleyeceğini bilmiyordum bile”

“OYUNCULUK KAPASİTEM YOK”

Ünlü şarkıcı kendisine yapılan oyunculuk tekliflerini geri çevirdiğini ve oyunculuğa yeteneği olmadığını da anlatıp “Oyunculuk teklifleri geliyor ‘Gel oyna' diyorlar ama ben oyuncu değilim, profesyonel olmadığım için istemedim. İşin ehli olmam, bilmem lazım. Kendi kendime taklitler yapıp gülmeyi seviyorum ama o kapasitem yok” ifadesini kullandı.



