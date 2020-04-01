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Fahriye Evcen’in el dansına Talat Bulut’tan yanıt
Fahriye Evcen, corona virüsü karantina challenge’ları olarak adlandırılan meydan okumalara katıldı. Fahriye Evcen'in challenge'ına Talat Bulut da katıldı.
Magazin 1 Nisan 2020 - 12:02

Fahriye Evcen koronavirüs karantina challenge'ları olarak adlandırılan meydan okumalara katılmış ve Ebru Akel'e meydan okumuştu. Oyuncunun yaptığı el hareketleri ise dikkat çekmişti. Fahriye Evcen bu hareketleri yapmak için üç gün çalıştığını belirtmişti.

“EVDE KAL DEDİLER. BENDEN SELAM”

Fahriye Evcen'in bu videosuna Talat Bulut'tan eğlenceli bir yanıt geldi. Oyuncu bir yandan dans etti, bir yandan da Fahriye Evcen'in hareketleri yaptı. Talat Bulut paylaşımına “Evde kal dediler. Benden selam” notunu yazarak Fahriye Evcen'i etiketledi.

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