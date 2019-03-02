Fahriye ve Burak Özçivit çifti bebeklerinin adına karar verdi

Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adı konusunda aylardır kararsızlık yaşıyorlardı.

Bu kararsızlık sonunda bitti, ve çiftten Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin adını açıkladı.

Karnı burnunda fotoğraflarını da hayranlarının beğenisine sunan Evcen ‘Meleğimi bekliyorum’ yazılı bir paylaşımın altına ‘Karan’ yazarak bebeğinin adını açıklamış oldu.

İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Fahriye Evcen, doğumu Nişantaşı'ndaki bir özel hastanede yapacak. Karan isminin anlamı ise; kahraman, yürekli, yiğit, sözünün eri ve karanlık…