Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, nereli?

İlk oyunculuk deneyimini 'Öyle Bir Geçer Zamanki' dizisiyle yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Kelebeğin Rüyası, Bir Küçük Eylül Meselesi, Arif v216 gibi birçok filmde yer almıştır. Magazin gündeminde de adı sıkça anılan Farah Zeynep Abdullah'ın hayatı hakkında merak edilenleri ve oyunculuk kariyerinden detayları yazımızdan takip edebilirsiniz.

Oyunculuk kariyerinde birçok filmde başrol olan ve Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde de rol almıştır. İstanbul doğumlu olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın hayatı ise son günlerde sıkça merak ediliyor. Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve nerelidir? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık ve sayfamıza paylaşıyoruz. İşte ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın biyografisi…

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere’ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013’te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye’nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere’deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve “Aylin” rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin’i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın filmi Kelebeğin Rüyası’nda oynadı.

Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV’de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014’te Kerem Deren’in yönetmenliğini üstlendiği “Bi Küçük Eylül Meselesi” filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak’ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra’nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki “Prenses Azra”yı seslendirdi.

OYNADIĞI DİZİLER

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki,

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Gülizar

FİLMLER

2013 Kelebeğin Rüyası

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi,Unutursam Fısılda

2015 Barbie Prenses ve Rockstar

2016 Ekşi Elmalar

2018 Arif v 216

2018 Bizim İçin Şampiyon